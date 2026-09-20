وزير الطيران: الرقمنة سهّلت إجراءات المسافرين.. و«القاهرة» تستهدف 81 طائرة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات الأخرى على تطوير الخدمات المقدمة للركاب.



إجراءات الوصول والحصول على التأشيرة

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إجراءات المسافرين أصبحت أكثر سهولة مع التوسع في تطبيق الحلول الرقمية، لافتًا إلى وجود مشروعات أخرى مرتبطة بالتحول الرقمي، من بينها تسهيل إجراءات الوصول والحصول على التأشيرة الإلكترونية.

شركات الطيران الوطنية

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن شركة مصر للطيران وشركات الطيران الوطنية تمثل ذراعًا رئيسيًا لقطاعي الطيران والسياحة في مصر، مؤكدًا أهمية دورها في دعم حركة السياحة الوافدة.

وكشف وزير الطيران عن تطور كبير في أسطول شركة «إير كايرو»، موضحًا أن الشركة كانت تمتلك قبل سنوات عددًا محدودًا من الطائرات، بينما وصل أسطولها حاليًا إلى نحو 46 طائرة، مع وجود خطة للوصول إلى 81 طائرة خلال الفترة المقبلة.

نسبة تقارب 20%

وأضاف أن «إير كايرو» تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن الشركة تستحوذ على نسبة تقارب 20% من الحركة السياحية التي جاءت إلى مصر خلال العام الماضي.



وأكد وزير الطيران أن التوسع في أساطيل شركات الطيران الوطنية يأتي بالتوازي مع نمو الحركة السياحية، بما يعزز قدرة قطاع الطيران المصري على استيعاب الزيادة في أعداد السائحين والمسافرين.