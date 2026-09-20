دون إصابات.. إخماد حريق بشقة في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود اندلع بكابل كهرباء وستارة شرفة شقة سكنية بمنطقة السيوف، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جميلة بوحريد بمنطقة السيوف، التابعة لحي شرق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد اللازمة، لمنع تجددها أو امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في كابل كهرباء وستارة شرفة شقة بالطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.