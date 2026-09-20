الإسكان: طرح 25 ألف وحدة بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك قالت إن الوحدات مقسمة بين جهتين، الأولى صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يطرح 15 ألف وحدة في المدن الجديدة والمحافظات ضمن وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل.

وأشارت خلال لقاء خاص مع شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه الوحدات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن من أبرز شروط التقديم ألا تتجاوز قيمة الإيجار ثلث الدخل الشهري للمواطن.

وأضافت أن الجزء الخاص بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُطرح وحداته في مختلف المدن الجديدة، موضحة أن هذا النظام يستهدف بشكل أساسي حديثي الزواج.

وأشارت إلى أن تحديد سن 21 عامًا كأحد شروط مبادرة الإيجار المنتهي بالتمليك يستهدف فئة حديثي الزواج، الذين يبحثون عن وحدات سكنية ولا تتوافر لديهم حاليًا القدرة المالية على شراء وحدات بنظام التمليك المباشر.

وأكدت أن من تجاوزوا السن المحددة في كراسة شروط مبادرة الإيجار المنتهي بالتمليك يمكنهم الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تتيح التقديم لمختلف الفئات العمرية وفقًا لشروط الطرح.