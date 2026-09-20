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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث مطالب المزارعين

لقاء جماهيري لبحث مطالب المزارعين
لقاء جماهيري لبحث مطالب المزارعين
أحمد بسيوني

عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية لقاءً جماهيريا موسعًا بمنطقة أبيس، بالتعاون والتنسيق بين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد مصطفى البمبي، أمين الزراعة والفلاحين بالمحافظة، والنائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وذلك لبحث مطالب المزارعين، ومناقشة الملفات الخدمية التي تمس حياتهم اليومية.

تفاصيل اللقاء

شهد اللقاء حضور عدد من مزارعي المنطقة، حيث جرى الاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومن بينها الأسمدة الزراعية والمقررات السمادية وضرورة الاعتماد على البدائل المختلفة، فضلًا عن تنفيذ بعض الملفات الخدمية المطلوبة بالمنطقة.

وخلال اللقاء، قال النائب محمد حمزة، الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، “إن لقاءاتنا مع المزارعين تأتي في إطار الحرص على فتح قنوات مباشرة للتواصل معهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على طرحها أمام الجهات المختصة ومتابعة ما يتم بشأنها”.

من جهته، أكد المهندس محمد مصطفى البمبي، أمين الزراعة والفلاحين بالإسكندرية، أن الأمانة ستواصل العمل على نقل هذه المطالب إلى الجهات المختصة، ومتابعة الملفات التي تم طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تخدم مزارعي منطقة امتداد أبيس".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل مع مزارعي المنطقة، ومتابعة الملفات والمطالب التي تم طرحها، بما يدعم المزارعين ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

حضر اللقاء المهندس محمد عبد الرؤوف فهمي، مدير منطقة امتداد أبيس، إلى جانب ممثلين عن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بالمنطقة.

الإسكندرية لقاء جماهيري الزراعة والفلاحين حزب مستقبل وطن مزارعين

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