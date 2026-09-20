عمرو أديب يشيد بمصر للطيران: «أصبحت شركة نعتز بها»

أشاد الإعلامي عمرو أديب بشركة مصر للطيران، مؤكدًا أنه من محبي ومشجعي الشركة، وأنها تمثل أولوية بالنسبة له عند السفر.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه «أنا من مشجعي ومحبي شركة مصر للطيران، ودائمًا بركب طائرات مصر للطيران، وهي الأولوية بالنسبة لي».

وأضاف أنه شهد مرحلة التطور والتحول التي مرت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى حصول مصر للطيران على تكريم دولي من جهة مانحة لجوائز، تقديرًا لما حققته الشركة من تطور في مستوى الخدمات.

التطور الملحوظ الذي شهدته مصر للطيران

وتابع: «أصبح عندنا شركة نعتز بها، وأصبح هناك تحديث للأسطول وخدمات مميزة»، مؤكدًا تقديره لما وصفه بالتطور الملحوظ الذي شهدته مصر للطيران.