125 طائرة ثم 200 بحلول 2030.. خطة مصر للطيران لزيادة الأسطول

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطة مصر للطيران لتطوير وزيادة أسطولها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف التوسع في عدد الطائرات بما يدعم خطتها للنمو وتعزيز قدرتها التنافسية.

الاستمرار في تطوير وتجديد الطائرات

وقال وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر للطيران تعمل على إعادة النظر في أسطولها من الناحية الاقتصادية، مع الاستمرار في تطوير وتجديد الطائرات الموجودة ورفع كفاءتها.

وأوضح الدكتور سامح الحفني أن خطة الشركة تستهدف الوصول إلى نحو 125 طائرة، ضمن برنامج تطوير الأسطول، على أن يصل المستهدف إلى نحو 200 طائرة بحلول عام 2030.

وأكد أن تطوير الأسطول لا يقتصر على إضافة طائرات جديدة، وإنما يشمل أيضًا تحديث الطائرات الحالية ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمسافرين وتحسين مستويات الجودة.

تطوير قطاع الطيران

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن زيادة عدد الطائرات تأتي بالتوازي مع الاهتمام بالعنصر البشري والخدمات الأرضية وتجربة المسافر، باعتبار أن تطوير قطاع الطيران منظومة متكاملة لا تعتمد على الأسطول وحده.

وشدد الدكتور سامح الحفني على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة تطوير مصر للطيران وتعزيز مكانتها على المستوى الأفريقي والعالمي، بما يتناسب مع تاريخ الشركة ومكانتها في قطاع الطيران المدني.