وزير السياحة يهنئ «مصر للطيران» بفوزها بجائزة الأكثر تطوراً عالمياً لعام 2026

تقدم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بخالص التهنئة إلى وزير الطيران المدني، وقيادات وجميع العاملين بشركة مصر للطيران الناقل الوطني، بمناسبة حصول الشركة على جائزة «أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً على مستوى العالم» لعام 2026 من مؤسسة «سكاي تراكس» العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالمياً، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى.

مصر للطيران

وأعرب شريف فتحي عن سعادته بهذا الإنجاز، وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني وقيادات والعاملون بشركة مصر للطيران لتطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً على أن ما حققته الشركة من تقدم وتقدير دولي يعكس حجم الجهود المبذولة والعمل المتواصل من أجل تطوير الناقل الوطني وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

وفي تصريحات سابقة وجّه الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، رسالة شكر واعتزاز لكافة العاملين بالشركة، في أعقاب الإنجاز الدولي الذي حققته الشركة في تصنيف مؤسسة "سكاي تراكس" (Skytrax) العالمية لعام 2026، وحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً في العالم» (World's Most Improved Airline 2026)، والقفز للمركز الـ 46 عالمياً ضمن قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم.

رئيس مصر للطيران يوجه رسالة للعاملين

أكد الطيار أحمد عادل، في رسالته الموجهة للعاملين بمصر للطيران، أن هذا التقدير الدولي لم يكن ليتحقق إلا بجهود العاملين المخلصة وعطائهم المستمر، وحرصهم على أداء مهامهم بكل كفاءة ومسؤولية، بما يعكس صورة ومكانة الناقل الوطني على خريطة الطيران العالمية.

