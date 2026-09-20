فرص عمل مشروع الضبعة.. 2300 وظيفة والرواتب تصل لـ40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة في مشروع الضبعة للطاقة النووية، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بالمشروع، وذلك ضمن جهود توفير فرص عمل للشباب من مختلف المحافظات داخل المشروعات القومية الكبرى، مع توفير احتياجات هذه المشروعات من العمالة الفنية والكوادر المدربة.

وتتضمن فرص العمل الجديدة مجموعة متنوعة من المهن والتخصصات الفنية والعمالية، فيما تصل الرواتب إلى 40 ألف جنيه شهريًا وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون.



فرص عمل مشروع الضبعة والرواتب

أوضحت وزارة العمل أن الشركة توفر حزمة من المزايا للعمال المقبولين، إلى جانب الرواتب التي تختلف وفقًا للتخصص والخبرة ونتائج الاختبارات.

وتبدأ الرواتب من 14 ألفًا و250 جنيهًا، بينما تصل إلى 40 ألف جنيه لبعض الوظائف، بحسب مستوى الخبرة ونتائج الاختبارات.

وتشمل المزايا المقدمة للعمال المقبولين:

رواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه.

3 وجبات يوميًا.

إقامة ملائمة للعمال.

تأمين صحي.

تأمين اجتماعي.

وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

العمل لمدة 24 يومًا متواصلة.

الحصول على 6 أيام راحة مدفوعة الأجر.

8 ساعات عمل يوميًا.

وتأتي هذه المزايا ضمن حزمة العمل التي أعلنت عنها الشركة للمتقدمين الذين يجتازون الاختبارات ويتم قبولهم للعمل بالمشروع.

تخصصات ومهن 2300 فرصة عمل

تشمل فرص عمل مشروع الضبعة عددًا من التخصصات التي تحتاج إليها الأعمال الإنشائية والفنية بالمشروع، وتوزعت الوظائف المعلنة على النحو التالي:

300 لحام في تخصصات الكهرباء والأرجون وCO2.

500 فني تركيبات هياكل معدنية.

500 عامل مساعد.

500 حداد مسلح.

500 عامل خرسانة.

وبذلك يصل إجمالي فرص العمل المعلنة إلى 2300 فرصة عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة بالمشروع.

وتستهدف وزارة العمل من خلال هذه الفرص توفير العمالة الفنية والعمالة المدربة التي تحتاج إليها المشروعات القومية الكبرى، مع إتاحة فرص للشباب من مختلف المحافظات.

رابط التقديم على وظائف مشروع الضبعة

أتاحت وزارة العمل للراغبين في التقدم لهذه الفرص إمكانية التسجيل من خلال الرابط التالي . https://egyres.manpower.gov.eg/

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول إلى رابط التسجيل الذي أعلنته الوزارة، ثم استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتخصص والوظيفة التي يرغب المتقدم في الالتحاق بها.

ويشمل التقديم الشباب من مختلف المحافظات، في إطار إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المطلوبة في مشروع الضبعة.



المستندات المطلوبة للتقديم

أكدت وزارة العمل أن استكمال إجراءات وأوراق التقديم الرسمية سيكون للمتقدمين الذين يجتازون الاختبارات بنجاح.

وتشمل المستندات المطلوبة:

شهادة الميلاد.

كعب العمل.

برنت تأميني يثبت عدم التأمين.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة التجنيد.

صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي».

8 صور شخصية.

نموذج 111 جند.

شهادة قياس المهارة.

ويأتي استكمال هذه المستندات ضمن الإجراءات الرسمية الخاصة بالمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات وتم اختيارهم لاستكمال مراحل التعيين.

فرص عمل برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

وتعكس الوظائف الجديدة احتياج المشروعات القومية الكبرى إلى أعداد كبيرة من العمالة الفنية والمهنية، خاصة في التخصصات المرتبطة بالإنشاءات والهياكل المعدنية والخرسانة واللحام.

وتوفر فرص عمل مشروع الضبعة للعمال المقبولين عددًا من المزايا، من بينها الإقامة والوجبات ووسائل الانتقال والتأمين الصحي والاجتماعي، إلى جانب نظام العمل الذي يتضمن 24 يومًا متواصلة مقابل 6 أيام راحة مدفوعة الأجر.

وتختلف قيمة الراتب بحسب الوظيفة والخبرة ونتائج الاختبارات، فيما تصل بعض الرواتب إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يجعل معرفة التخصص المطلوب وتجهيز المستندات والالتزام بإجراءات الاختبارات من أهم خطوات التقدم للوظائف المعلنة.



وزارة العمل تواصل توفير فرص جديدة للشباب

تأتي هذه الوظائف في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية للشباب، بالتعاون مع الشركات العاملة في المشروعات القومية.

كما تستهدف الوزارة توفير الكوادر الفنية والعمالية المدربة التي تحتاج إليها المشروعات الكبرى، مع إتاحة فرص التقديم أمام الشباب من مختلف المحافظات.

ويُعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية من المشروعات الكبرى التي تتطلب تخصصات فنية وعمالية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام عدد من أصحاب المهن والخبرات للتقدم إلى الوظائف المتاحة وفقًا للاحتياجات المعلنة ونتائج الاختبارات.

وعلى الراغبين في التقدم متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، والالتزام بطرق التسجيل المعلنة، مع تجهيز المستندات المطلوبة في حالة اجتياز الاختبارات واستكمال إجراءات التعيين