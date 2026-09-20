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بعد توجيهات الرئيس السيسي .. نواب يكشفون أهمية «كارت الخدمات الموحّد» في تطوير الخدمات الحكومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد توجيهات الرئيس السيسي .. نواب يكشفون أهمية «كارت الخدمات الموحّد» في تطوير الخدمات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد نواب أهمية استكمال المنظومة وتكامل قواعد البيانات، مع التأكيد على دور الرقمنة في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وتتواصل جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديمها للمواطنين، بالتزامن مع متابعة تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

وقال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة؛ تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع خطوات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة، أن استكمال منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، وتقليل الإجراءات والوقت اللازمين لإنهاء المعاملات.

التوسع في الخدمات الرقمية 

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في الخدمات الرقمية أصبح أحد المحاور الرئيسية لتحسين الأداء الحكومي، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب ضمان دقة البيانات وكفاءة التشغيل وسهولة استخدام الخدمات.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ تؤكد أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حماد أهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وقال نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة أن القطاع الصحي من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، لما لذلك من دور في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين سرعة تداول المعلومات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة منظومة تقديم الرعاية الصحية.

 التوسع في الرقمنة

وأوضح عضو لجنة الصحة أن التوسع في الرقمنة يجب أن يتزامن مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات والأمن السيبراني، خاصة أن الخدمات الصحية ترتبط ببيانات ومعلومات ذات طبيعة خاصة، مشددًا على أهمية توفير بنية تكنولوجية قوية تضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في القطاع الصحي يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير العديد من الخدمات وتحسين آليات إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

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