برلماني: كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة؛ تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع خطوات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة، أن استكمال منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، وتقليل الإجراءات والوقت اللازمين لإنهاء المعاملات.

التوسع في الخدمات الرقمية

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في الخدمات الرقمية أصبح أحد المحاور الرئيسية لتحسين الأداء الحكومي، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب ضمان دقة البيانات وكفاءة التشغيل وسهولة استخدام الخدمات.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ تؤكد أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حماد أهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.