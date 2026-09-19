فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الجدل بتعليقه على تصريحات منسوبة إلى مدرب طرابزون سبور بشأن النجم المصري محمد صلاح، وطريقة التعامل معه خلال المباريات.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة تتضمن تصريحات لمدرب طرابزون الجديد، قال خلالها إن محمد صلاح لاعب مؤثر للغاية، مؤكدًا أن الفريق يسعى للاستفادة من كامل طاقته، ولذلك لن يتم السعي إلى إراحته كثيرًا خلال المباريات.

وعلق فرج عامر على التصريحات قائلًا: «تصريح خطير من مدرب طرابزون على نظام السير في العسل، يظهر أن مدرب طرابزون عايز يزرق حسام حسن، عمومًا صلاح للأسف هو اللي عمل في نفسه كده»

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة نارية مساء السبت ضد خصمه جالطة سراي في إطار منافسات بطولة الدوري التركي.

ويستضيف ملعب "بابارا بارك" مباراة فريقي طرابزون سبور وجالطة سراي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026/27.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع برصيد 7 نقاط، في حين أن جالطة سراي هو متصدر جدول البطولة برصيد 13 نقطة.



ويدخل طرابزون سبور مباراة اليوم بعدما خسر في الجولة الماضية بشكل مفاجئ على يد كونيا سبور بهدف دون رد.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح التسجيل في مباراة الليلة، مع العلم إنه سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في الدوري التركي لهذا الموسم.

موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي اليوم في الدوري التركي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجالطة سراي اليوم في الدوري التركي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.