مصطفى شعبان في أحدث ظهور برحلة صيد

شارك الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مصطفى شعبان اثناء خروجه في رحلة صيد في الصباح الباكر، ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره ومتابعيه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل درش الذي شارك به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، وشارك في مسلسل “درش”، عدد كبير من النجوم البارزين بجانب مصطفى شعبان، من ضمنهم: الفنانة سهر الصايغ والفنان رياض الخولي وسارة نور وهاجر الشرنوبي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

كما يشارك في العمل أيضًا نضال الشافعي ومحمد علي رزق وسلوى خطاب وجيهان خليل وطارق النهري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من: أبرزهم لقاء الخميسي، ميريهان حسين، وداليا مصطفى، والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.