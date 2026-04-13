ممدوح شاهين يحسم جدل الجزء الثاني من “الزوجة الرابعة”

حسم المنتج ممدوح شاهين الجدل بشأن إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل "الزوجة الرابعة" للفنان مصطفى شعبان، بعد أن أكد المخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد عبد الفتاح أنهم أصحاب الحقوق في تقديم جزء جديد ولا توجد تحضيرات له حتى وقتنا الحالي، وذلك خلال تصريحات صحفية.

وقال المنتج ممدوح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti": "مبدئيا المسلسل بالقانون ملكي لأنني المنتج فأنا صاحب الحقوق، والوحيد لذي له حقوق ولا أستطيع تقديم الجزء الثاني بدون المؤلف أحمد عبد الفتاح".

وتابع ممدوح شاهين: "هي مجرد فكرة ونتناقش فيها أنا ومصطفى شعبان ومن حيث المبدأ لا يوجد لديه مانع، وعند التنفيذ سنتواصل مع المؤلف، هي فكرة وبنسبة كبيرة نتجه لتنفيذها إن شاء الله".

مسلسل "الزوجة الرابعة" عرض عام 2012 وهو بطولة مصطفى شعبان، لقاء الخميسي، علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل درش الذي شارك به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، وشارك في مسلسل “درش”، عدد كبير من النجوم البارزين بجانب مصطفى شعبان، من ضمنهم: الفنانة سهر الصايغ والفنان رياض الخولي وسارة نور وهاجر الشرنوبي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

كما يشارك في العمل أيضًا نضال الشافعي ومحمد علي رزق وسلوى خطاب وجيهان خليل وطارق النهري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من: أبرزهم لقاء الخميسي، ميريهان حسين، وداليا مصطفى، والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.