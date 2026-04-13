لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
بالصور | الصقار : الوفد في طريقه ليصبح أول حزب رقمي بمصر
أنشطة ترفيهية في شم النسيم.. إقبال كبير على فعاليات الشباب والرياضة بالقناطر الخيرية
تواصل تدفق شحنات الترانزيت من الرورو بميناء دمياط إلى الخليج | صور
الجو ربيع.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية قبلة الزوار في احتفالات شم النسيم
مخطط إسرائيلي لبناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى
صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد
الصلاة في المواصلات .. فتوى تحسم الأمر بعد تساؤلات جماهيرية
دا كلام الدكاترة | تطور مفاجئ في حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية .. خاص
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
نتنياهو: نعمل على إنشاء حزام أمني بجنوب لبنان وندعم الحصار الأمريكي لإيران
الزمالك يطارد المستحيل .. وثنائية تاريخية على بعد لحظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ممدوح شاهين يحسم جدل الجزء الثاني من “الزوجة الرابعة”

مسلسل الزوجة الرابعة
مسلسل الزوجة الرابعة
أحمد إبراهيم

حسم المنتج ممدوح شاهين الجدل بشأن إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل "الزوجة الرابعة" للفنان مصطفى شعبان، بعد أن أكد المخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد عبد الفتاح أنهم أصحاب الحقوق في تقديم جزء جديد ولا توجد تحضيرات له حتى وقتنا الحالي، وذلك خلال تصريحات صحفية.

وقال المنتج ممدوح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti": "مبدئيا المسلسل بالقانون ملكي لأنني المنتج فأنا صاحب الحقوق، والوحيد لذي له حقوق ولا أستطيع تقديم الجزء الثاني بدون المؤلف أحمد عبد الفتاح".

وتابع ممدوح شاهين: "هي مجرد فكرة ونتناقش فيها أنا ومصطفى شعبان ومن حيث المبدأ لا يوجد لديه مانع، وعند التنفيذ سنتواصل مع المؤلف، هي فكرة وبنسبة كبيرة نتجه لتنفيذها إن شاء الله".

يعرض برنامج "اليوم هنا القاهرة" يوميًا على شاشة "Modern MTI" في تمام الساعة 7:30 مساءًا، من تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي والإعلامية فاتن عبد المعبود.

مسلسل "الزوجة الرابعة" عرض عام 2012 وهو بطولة مصطفى شعبان، لقاء الخميسي، علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل درش الذي شارك به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، وشارك في مسلسل “درش”، عدد كبير من النجوم البارزين بجانب مصطفى شعبان، من ضمنهم: الفنانة سهر الصايغ والفنان رياض الخولي وسارة نور وهاجر الشرنوبي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

 كما يشارك في العمل أيضًا نضال الشافعي ومحمد علي رزق وسلوى خطاب وجيهان خليل وطارق النهري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من: أبرزهم لقاء الخميسي، ميريهان حسين، وداليا مصطفى، والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر تسخّر كل إمكانياتها الصحية لعلاج أطفال غزة

صورة أرشيفية

احتفالات شم النسيم تتواصل بحديقة الأزهر

أمريكا وايران

حصار مضيق هرمز.. هل تتحول المواجهة الأمريكية الإيرانية لحرب اقتصادية تهدد العالم؟

بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد