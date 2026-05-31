مول برميلان بالشيخ زايد .. فرقة ديسكو مصر تُحيي حفلاً ضخمًا خلال رابع أيام عيد الأضحي | فيديو وصور

شهدت مدينة الشيخ زايد مساء أمس السبت حفلاً ترفيهيًا بـ برميلان مول الذي يُعد واحدًا من أكبر المولات التجارية في منطقة الشيخ زايد وسط حضور جماهيري كبير تقدّمه آلاف الشباب والعائلات.

وأحيت فرقة ديسكو مصر الحفل الغنائي الضخم الذي أقيم مساء السبت حيث قدّمت مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع واستمرت فقرات الحفل لساعات وسط أجواء من البهجة والفرحة .

ويضم برميلان مول مساحات تجارية وترفيهية واسعة تشمل عددًا كبيرًا من العلامات التجارية المحلية والعالمية ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مناطق مُخصّصة للأطفال .



ويُعد “برميلان مول” إضافة قوية لخريطة التسوق والترفيه التابع لـ«كيلوباترا جروب» في مدينة الشيخ زايد ويهدف إلى تقديم تجربة مُتكاملة للزوّار تجمع بين التسوّق والترفيه والخدمات في مكان واحد .

