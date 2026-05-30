خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

حرص ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي علي التواصل مع الوكالة المسئولة عن تسويق الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء بهدف التوصل الي اتفاق لفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية، وقدم منصور عرضا جديداً للوكالة بأن يحصل المدرب علي راتب شهر يونيو بجانب ثلاثة شهور كشرط جزائي وراتب شهر اخر ويتم فسخ التعاقد بشكل ودي.

وتعهدت الوكالة بدراسة الموقف وتقديم رد خلال الساعات القليلة المقبلة وإن كان الأمور بدأت تسيرنجو إنفراجة في الموقف ولكن وفق شروط قد تزيد من القيمة المالية المتبعه، وفي شأن أخر..أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن الكسندرس سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي وميجيل كاردوسو المدير الفني لصن داونز خارج الحسابات ولم يتم التفاوض معهم بأي حال من الأحوال لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفا لليس توروب حال الإتفاق علي رحيلة.

وقالت الإدارة أن الأهلي يسعي للتعاقد مع مدير فني أجنبي يكون عمل في منطقة الشرق الأوسط ولكن عقب الإنتهاء من إجراءات فسخ تعاقد الدنماركي توروب أولا قبل الإتجاه نحو أي شيء أخر، واضافت أن الروماني لوشيسكو المدير الفني الحالي لفريق باوك اليوناني محل إهتمام وقد يتم تقديم عرض رسمي له حال فسخ تعاقده مع فريقه الحالي ويتم متابعة موقفه بدقة.