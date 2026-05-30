الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
مانشستر يونايتد يحصل على 36 مليون يورو من نابولي مقابل البيع النهائي لـ هويلوند
انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا
برج إيفل يضيء سماء العاصمة باريس وسط احتفالات عارمة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور
لبنان.. 9 شهداء سوريين بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على عدلون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما

أ ش أ

أعلن المدافع البرازيلي المخضرم دانتي اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 42 عاماً، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للدوري الفرنسي.

وكان آخر نادٍ دافع دانتي عن ألوانه هو نيس الفرنسي، الذي انضم إليه عام 2016، حيث أصبح أحد أبرز قادة الفريق على مدار عشرة مواسم.

ويُعد دانتي من أبرز المدافعين الذين لعبوا في أوروبا خلال العقد الماضي، واشتهر بشكل خاص بفترته الناجحة مع بايرن ميونيخ الألماني بين عامي 2012 و2015، حين رسخ مكانته كأحد أفضل المدافعين في مركز قلب الدفاع على الساحة الأوروبية.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دانتي 13 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2013 و2014، وسجل هدفين. كما كان ضمن تشكيلة المنتخب التي توجت بلقب كأس القارات 2013.

وشارك المدافع البرازيلي أيضاً في كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، إلا أن ظهوره الوحيد في البطولة جاء خلال المباراة الشهيرة في الدور نصف النهائي أمام ألمانيا، والتي انتهت بخسارة أصحاب الأرض بنتيجة 7-1 في واحدة من أكثر المباريات صدمة في تاريخ كرة القدم.

وبإعلان اعتزاله، يضع دانتي نهاية لمسيرة طويلة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت نجاحات بارزة على المستويين المحلي والدولي، خاصة مع بايرن ميونيخ ونيس.

