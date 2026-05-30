المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما

أعلن المدافع البرازيلي المخضرم دانتي اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 42 عاماً، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للدوري الفرنسي.

وكان آخر نادٍ دافع دانتي عن ألوانه هو نيس الفرنسي، الذي انضم إليه عام 2016، حيث أصبح أحد أبرز قادة الفريق على مدار عشرة مواسم.

ويُعد دانتي من أبرز المدافعين الذين لعبوا في أوروبا خلال العقد الماضي، واشتهر بشكل خاص بفترته الناجحة مع بايرن ميونيخ الألماني بين عامي 2012 و2015، حين رسخ مكانته كأحد أفضل المدافعين في مركز قلب الدفاع على الساحة الأوروبية.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دانتي 13 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2013 و2014، وسجل هدفين. كما كان ضمن تشكيلة المنتخب التي توجت بلقب كأس القارات 2013.

وشارك المدافع البرازيلي أيضاً في كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، إلا أن ظهوره الوحيد في البطولة جاء خلال المباراة الشهيرة في الدور نصف النهائي أمام ألمانيا، والتي انتهت بخسارة أصحاب الأرض بنتيجة 7-1 في واحدة من أكثر المباريات صدمة في تاريخ كرة القدم.

وبإعلان اعتزاله، يضع دانتي نهاية لمسيرة طويلة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت نجاحات بارزة على المستويين المحلي والدولي، خاصة مع بايرن ميونيخ ونيس.