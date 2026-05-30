أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة بممارسة ضغوط في قضية جوليان ألفاريز

أبدى نادي أتلتيكو مدريد غضبه من الشائعات المتواصلة بشأن مستقبل مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، معتبراً أن ما يحدث يرقى إلى حملة ضغط تستهدف اللاعب والنادي.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن استياء أتلتيكو يعود إلى ما يراه تسريبات متكررة وروايات إعلامية توحي بأن ألفاريز يرغب في الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ورد النادي المدريدي بحزم على هذه التكهنات، مؤكداً أنه لا ينوي مناقشة أي عرض لبيع اللاعب، ومشيراً إلى أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 500 مليون يورو، وهو ما يمثل عقبة واضحة أمام أي مفاوضات محتملة.

ورغم هذا الموقف الصارم، لا تزال تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة ألفاريز في الرحيل، الأمر الذي يزيد من سخونة الملف ويغذي الجدل الدائر حول مستقبله.

وامتد الخلاف إلى خارج المستطيل الأخضر، حيث برزت أسماء شخصيات مؤثرة في الناديين. ويُنظر إلى المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد ماتيو أليماني ونظيره في برشلونة ديكو باعتبارهما عنصرين رئيسيين في أي مفاوضات مستقبلية محتملة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.

كما ازدادت حدة التوتر بسبب الخلفيات السابقة داخل برشلونة، إذ جاء رحيل أليماني عن النادي الكتالوني في أعقاب تغييرات إدارية وهيكلية ارتبطت بتعيين ديكو في منصب المدير الرياضي.

ويظل ألفاريز، الملقب بـ«العنكبوت»، محور واحدة من أكثر قصص الانتقالات إثارة هذا الصيف، في وقت يتمسك فيه أتلتيكو مدريد بموقفه المعلن بأن اللاعب ليس للبيع، ويسعى إلى إغلاق باب التكهنات مبكراً.

ومع ذلك، تستمر بعض التقارير في الإشارة إلى أن رغبة اللاعب الشخصية قد يكون لها تأثير على مجريات الملف مستقبلاً، رغم تمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الحالي الرافض لأي حديث عن رحيله.