أخبار التوك شو| محمود مسلم يدعو لجبهة عربية موحدة في مواجهة إسرائيل.. وحسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوّله إلى جائحة عالمية محدودة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمود مسلم يدعو لجبهة عربية موحدة في مواجهة إسرائيل

دعا الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إلى تشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا عربيًا أكبر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

استشاري صحة نفسية يدق ناقوس الخطر: تعفن الدماغ يهدد مدمني السوشيال ميديا

حذّر الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من التأثيرات المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوكية، مؤكداً أن العالم بدأ يدرك حجم المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام هذه المنصات، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

عمرو درويش يحسم الجدل حول قانون الأحوال الشخصية: البرلمان لن يقر تشريعًا قبل مراجعته دستوريًا وشرعيًا

أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب التعامل معه بحذر شديد، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاجتهادات غير الموثقة.

حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة

طمأن الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، المواطنين بشأن المخاوف المتزايدة من فيروس إيبولا، مؤكدًا أن طبيعة انتقال الفيروس تختلف جذريًا عن فيروس كورونا، الأمر الذي يجعل فرص انتشاره على نطاق عالمي أقل بكثير ويُسهل احتواؤه والسيطرة عليه.

خبير : ترامب محاصر بين ضغوط الجمهوريين ونتنياهو .. وخيار الحرب مع إيران مكلف ومستبعد

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الموقف الأمريكي تجاه التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض والتناقض، في ظل تباين التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية بشأن مستقبل العلاقة مع طهران.

رئيس جهاز العلمين الجديدة : جوهرة المتوسط تتألق عالميًا .. وإشغالات العيد تجاوزت 70%

قال الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة، بعدما نجحت في التحول من منطقة ارتبطت لعقود بمخلفات الحروب والألغام إلى مدينة عصرية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات.

نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين المصريين، إن الشريعة الإسلامية والقانون يكفلان للمرأة الحق في الانفصال عن زوجها حال ثبوت الغش أو التدليس أو إخفاء حقائق جوهرية قبل الزواج، مشددًا على أن عقد الزواج يقوم في الأساس على الصدق والوضوح بين الطرفين.

اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة حرجة

حذر الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يقود الاقتصاد العالمي إلى ما يُعرف بـ"الركود التضخمي"، وهو أحد أخطر السيناريوهات الاقتصادية التي تخشاها المؤسسات الدولية.