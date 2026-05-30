فريق يُلهم أوروبا بأسرها.. ماكرون يحتفي بتتويج باريس سان جيرمان

احتفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، معتبراً أن الفريق الباريسي بات مصدر إلهام لجماهير كرة القدم في مختلف أنحاء القارة الأوروبية، وذلك عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي على الساحة القارية.

وفي منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر ماكرون عن فخره بالإنجاز الذي حققه باريس سان جيرمان، قائلاً: "نجمة جديدة تضيء سماء باريس"، في إشارة إلى اللقب الأوروبي الذي أضافه النادي إلى سجله. وأضاف أن الفريق "يجعل أوروبا بأسرها تحلم"، مؤكداً أن فرنسا تشعر بالفخر بما حققه ممثلها في البطولة القارية.

وجاءت رسالة الرئيس الفرنسي بعد ساعات من الاحتفالات الواسعة التي شهدتها العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية عقب تتويج الفريق بالبطولة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

وأثار تعليق ماكرون تفاعلاً واسعاً بين مشجعي كرة القدم في فرنسا وخارجها، حيث اعتبر كثيرون أن الإنجاز يتجاوز حدود النادي ليشكل لحظة رياضية وطنية تعكس مكانة كرة القدم الفرنسية على الساحة الدولية.

ويُعد باريس سان جيرمان أحد أبرز الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في ترسيخ حضوره بين كبار القارة من خلال مشاركاته المتكررة في الأدوار المتقدمة من دوري الأبطال.