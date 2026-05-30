مانشستر يونايتد يحصل على 36 مليون يورو من نابولي مقابل البيع النهائي لـ هويلوند

أفادت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، بأن أحدث تقرير مالي لنادي مانشستر يونايتد تضمن صفقة بيع لاعب تم حسمها بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، أصبح انتقال المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند إلى نادي نابولي نهائياً بصورة رسمية، حيث حصل مانشستر يونايتد على 31.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 36 مليون يورو، مقابل التخلي عن اللاعب.

ويُعد هذا المبلغ أقل بقليل من الشروط التي تم تداولها عند إتمام صفقة الإعارة في الموسم الماضي. ففي ذلك الوقت، وافق نابولي على ضم هويلوند على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو، مع وجود بند شراء بقيمة 44 مليون يورو يصبح إلزامياً في حال تأهل النادي الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما تحقق بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد ربما وافق على تقسيط قيمة الصفقة، أو أن المبلغ الإجمالي المتفق عليه يتضمن حوافز ومكافآت لم تصبح مستحقة السداد بعد.

ويأتي إتمام الصفقة في إطار سعي مانشستر يونايتد لإعادة هيكلة قائمته وتوفير موارد مالية قبل فترة الانتقالات الصيفية، بينما يواصل نابولي تعزيز صفوفه بعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.