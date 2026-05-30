هاني أبو ريدة يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر مع منتخب مصر إلى أمريكا .. صور

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، استعدادا للسفر مع بعثة المنتخب الأول لكرة القدم ( منتخب مصر )، إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

استقبل بعثة المنتخب في مطار القاهرة، عدد من قيادات المطار داخل صالة الطيران الخاص (صالة 4 ) التابعة لمبنى الركاب القديم ، حيث كان في الاستقبال اللواء أيمن عبدالفتاح رئيس قطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 بالمطار ومدير صالة الطيران الخاص ( صالة 4 ) ، و الدكتور طارق اسماعيل رئيس إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات الأمن والشرطة بمطار القاهرة.

ويغادر المنتخب المصري إلى أمريكا، على متن رحلة خاصة تسيرها الناقل الوطني مصر للطيران، حيث يتم تسيير أحدث طرازتها في رحلة مباشرة إلى أمريكا، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وتسهيلات خاصة من إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، وأيضا رجال الأمن بالمطار.



وخاض المنتخب المصري، صباح اليوم، مرانه الاخير قبل السفر لامريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث شارك في المران محمد صلاح نجم ليفريول وهيثم حسن نجم اوفييدو.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل رحلة منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم والتي تقام علي ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل

ولا تقتصر مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 على المنافسة داخل الملعب ولكن هناك تحديات لوجيستية وإدارية وفنية معقدة، تفرضها طبيعة البطولة التي تُقام في ثلاث دول، وما يصاحبها من تنقلات مستمرة بين المدن والولايات المختلفة عبر آلاف الكيلومترات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتبدأ رحلة المنتخب اليوم 30 مايو بالتوجه إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، حيث يقيم معسكره استعدادًا لخوض مباراة ودية قوية أمام المنتخب البرازيلي، يوم 6 يونيو، قبل أن ينتقل مباشرة إلى مدينة سبوكان بولاية واشنطن في رحلة جوية تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة، تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر عبر الأراضي الأمريكية.

وينتقل المنتخب بين عدد من المدن، حيث يتوجه من سبوكان إلى سياتل، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا، ثم يعود مجددًا إلى سبوكان قبل السفر إلى مدينة فانكوفر الكندية لخوض مباراته الثانية أمام نيوزيلندا، في برنامج حافل بالرحلات والتنقلات، التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والدقة.