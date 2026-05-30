هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي

تعد متلازمة النفق الرسغي من أكثر المشكلات التى تؤثر على قدرة اليد على الحركة وتكمن أهمية معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لاتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بها، وهم:

الأشخاص الذين يقومون بحركات متكررة بأيديهم ومعاصمهم في العمل (كاستخدام المطرقة، على سبيل المثال)

الأشخاص الذين يستخدمون الأدوات الكهربائية التي تهتز (مثل المثاقب أو المطارق الهوائية)

النساء الحوامل

البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

التهاب المفصل الروماتويدي

النقرس

قصور الغدة الدرقية

السكري

بدانة

داء النشواني

الأشخاص الذين يعاني أقاربهم البيولوجيون من متلازمة النفق الرسغي (قد تكون وراثية، أو تنتقل عبر الأجيال في العائلات)