قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران
تحرك برلماني بعد وفاة طفل مخنوقًا بـ الفول السوداني بمستشفى في الدقهلية
روسيا: مسيّرة أوكرانية نستهدف محطة زابوريجيا النووية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية

أسرة الطفل يوسف
أسرة الطفل يوسف
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين ابناء قرية الماي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب مصرع طالب غرق داخل حمام سباحة. 

يوسف طالب بالشهادة الإعدادية ابن قرية الماي خرج للاحتفال بعيد الأضحي في ثاني أيام ليلقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة. 

وبالدموع تقول والدة يوسف، أن نجلها خرج للعب والاحتفال بالعيد مع شقيقه واصدقاءه وسقط غريقا داخل حمام السباحة . 

وأوضحت والدته، أنهم وجدوا طفلهم غريقا داخل حمام السباحة وظل نصف ساعة داخل المياه حتي طفا علي وجه المياه دون إنقاذ. 

وتابعت أنه تم نقل نجلها الي العناية المركزة في حالة سيئة حتي تم اعلان وفاته اليوم، مطالبة بحق نجلها طالب الشهادة الإعدادية الذي راح ضحية الأهمال. 

وأكد نجل خال الطالب المتوفي، أن النادي الذي يوجد به حمام السباحة قام بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي أن الطالب يوسف بخير ولكنه كان في عداد الموتي حتي يخلي مسئوليته عن الحادث. 

وأوضح أن يوسف متوفي منذ دخول المستشفى ولكن الجميع كان يتمسك بأمل إفاقته ولكن قدر الله نافذ. 

وطالبت الأسرة بحق نجلهم وعودة حقه وأن لا تتكرر المأساة مرة أخري ويموت طفل آخر مثل يوسف. 

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بإصابة طالب عقب سقوطه داخل حمام سباحة. 

بالانتقال، تبين غرق “ي. ح”، طالب بالشهادة الإعدادية، داخل حمام سباحة، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه. 

وبعد احتجاز الطالب في المستشفى، أعلنت وفاته متأثرا بإصابته، وذلك قبل أيام من امتحانات الشهادة الإعدادية. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حمام سباحة غرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

الحدائق العامة

أجواء احتفال رابع أيام عيد الأضحى بالحديقة الدولية

الطلاق

نقيب المأذونين: للمرأة حق الانفصال حال كذب الزوج.. ولا يحق للمأذون رفض شرط العصمة في العقد

الحدائق العامة

إقبال كثيف على حديقة الميريلاند في مصر الجديدة خلال رابع أيام العيد

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد