8 قصاد 9 وضرب بالشوم | خناقة رعاة غنم بالإسماعيلية تنتهي في قسم الشرطة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالإسماعيلية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بين طرف أول: (8 أشخاص) طرف ثان: (9 أشخاص) جميعهم عمال ومزارعين "يعملون فى رعى الأغنام" مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، لخلافات بينهم بسبب المزاح وتنمرهم على بعضهم ، قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام عصى خشبية والتراشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص تصادف مروره بمحل الواقعة بجرح قطعى بفروة الرأس وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.