وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة

قال النائب فريد واصل ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، إن مقترح النائبة سحر عتمان بشأن تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج لابد أن يتم دراسته.

وأكد واصل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل الحلول لأزمة الكلاب الصالة طرحت من جانب الدولة في وسائل الإعلام من خلال توفير أماكن إيواء لهذه الكلاب في كل محافظة وتعقيمهم والاهتمام بالمأكل والمشرب الخاص بهم ، وتأمين هذه المسألة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة تمثل خطورة على المواطن تخطت الحدود ، مؤكدا أنه يؤيد مقترحات الدولة للتصدي للكلاب الضالة من خلال توفير أماكن إيواء لهذه الكلاب في كل محافظة وتعقيمهم والاهتمام بالمأكل والمشرب الخاص بهم.

كما أكد أننا في حاجة أيضا إلى أننا في حاجة إلى المشاركة المجتمعية للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة من خلال توفير المأكل والمشرب خاصة للكلاب التي تعاني من سعار ، مطالبا الدولة بضرورة أن تتخذ بشكل عاجل خطوات سريعة للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة.

وكانت قد قالت النائبة سحر عتمان ، أنها ستتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والصحة و الداخلية و الاستثمار بشأن البدائل المتاحة عن قتل الكلاب من خلال تصديرها إلى الخارج.

وأشارت عتمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما يكون لدينا منتج حيوي أيا كان وهناك زيادة ووفرة فيه فبدلا من محاربته من خلال إعدام الكلاب عن طريق وزارة الزراعة أو الصحة للتخلص منها وفصل الذكور عن الأناث ، مما يكلفنا تكلفة كبيرة ، فمن الممكن أن نحصر عدد هذه الكلاب للاستفادة منها من خلال استثمارها ، بحيث نستتمر ما كل نملكه عن طريق تصديرها للدول التي تحتاج إليها.

وأكدت عضو مجلس النواب أننا من الممكن أن نصدر أعداد من هذه الكلاب إلى الصين ، بدلا من إعدامهم ، مما سيدر علينا أموال طائلة تقدر بالملايين من خلال تصديرهم إلى الخارج.

وأوضحت أننا لابد أن نحدد حينما نحصر أعداد الكلاب لتصديرهم إلى الخارج ماهي قيمة بيعهم إلى الخارج وتكلفة نقلهم إلى الخارج ستكون على من.

وقالت أنه هناك عدد من البدائل الأخرى المقترحة بالنسبة لها وهي أنه من الممكن تجميع أعداد من هذه الكلاب في أكثر من مكان من خلال حديقة حيوان ، بمساحات واسعة يتم فصل الذكور عن الإناث ، ويتم إجراء الكشف البيطري عليهم ثم ستم استثمارهم من خلال تصديرهم إلى الخارج.