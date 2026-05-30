الصحة السعودية: تقديم 2.5 مليون خدمة طبية في موسم حج ناجح بدون أوبئة

أعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطتها الصحية لموسم حج 1447هـ، مؤكدة انتهاء الموسم دون تسجيل أي تفشيات وبائية أو أحداث صحية مؤثرة على الصحة العامة بين الحجاج، في إنجاز يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها المنظومة الصحية في المملكة وإمكاناتها المتقدمة في إدارة التجمعات البشرية الكبرى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ انطلاق الموسم وحتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة تجاوز 2.5 مليون خدمة، عبر منظومة متكاملة اعتمدت على التنسيق المؤسسي والتقنيات الحديثة والكفاءات الطبية المتخصصة، بهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة للحجاج في مختلف مراحل أدائهم للمناسك.

ووفقاً للبيانات الرسمية، استفاد أكثر من 114 ألف حاج من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، فيما استقبلت أقسام الطوارئ ما يزيد على 58 ألف حالة. وراجع العيادات الخارجية قرابة 30 ألف مستفيد، بينما جرى تنويم أكثر من 8 آلاف مريض داخل المستشفيات المنتشرة في المشاعر المقدسة.

وفي جانب الرعاية التخصصية، نفذت الفرق الطبية 410 عمليات جراحية متنوعة، من بينها 323 عملية قسطرة قلبية و33 عملية قلب مفتوح، ما يعكس مستوى التجهيزات الطبية المتطورة والقدرات العلاجية المتاحة لخدمة الحجاج على مدار الساعة.

وواصلت المنظومة الصحية جهودها الوقائية والتوعوية، حيث قدمت أكثر من 292 ألف خدمة في مجالات الوقاية والتثقيف الصحي، إلى جانب تشغيل مركز الاتصال الموحد (937)، الذي استقبل أكثر من مليون اتصال واستفسار صحي، مقدماً خدماته بلغات متعددة وعلى مدار اليوم لتلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات.

وشهد موسم الحج هذا العام توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، إذ جرى توظيف الطائرات المسيّرة (الدرون) لدعم عمليات الإمداد الطبي السريع ونقل المستلزمات والأدوية إلى المواقع المستهدفة، إضافة إلى تعزيز خدمات الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي.

واستفادت الفرق الطبية من تقنيات الجراحة الروبوتية في إجراء عدد من العمليات الدقيقة، فضلاً عن استخدام الساعات الذكية لمراقبة المؤشرات الحيوية لبعض الحجاج عن بُعد، بما يسهم في سرعة التدخل الطبي عند الحاجة ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكدت الوزارة أن النتائج المحققة خلال الموسم تعكس التطور المستمر الذي تشهده الخدمات الصحية في المملكة، ونجاحها في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة صحية آمنة ومتكاملة لضيوف الرحمن، بما يعزز مكانة المملكة العالمية في إدارة ورعاية الحشود الكبرى.