الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

شهدت الساعات الماضية مزيد من الإثارة والتشويق حول أزمة عماد نبيل دونجا لاعب الزمالك السابق وفتاة إيطالية بعدما زعمت تعرضها لإعتداء غير أخلاقي في كمبوند بالقاهرة.

اتهامات عبر انستجرام

زعمت خلالها فتاة تحمل الجنسية الإيطالية، عبر منشورات نُسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أكونت خاص بلاعب الزمالك السابق عماد نبيل دونجا، أنها تعرضت لواقعة اعتداء غير أخلاقي خلال وجودها في القاهرة، متهمة لاعب كرة قدم شهير بالضلوع في الحادث.



وأشارت في روايتها إلى أنها كانت قد تلقت دعوة للقاء اللاعب قبل أن تتعرض – بحسب قولها – للاعتداء داخل أحد المنازل، لافتة إلى أنها قامت بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة في يوليو 2025.



وأضافت أنها أدلت بأقوالها وقدمت ما تصفه بأدلة تتعلق بالواقعة، مؤكدة سعيها لإيصال روايتها للرأي العام ومطالبة بوقف مشاركة اللاعب مع المنتخب لحين انتهاء التحقيقات.

لاعب مصري شهير..



التزم الصمت

آثر دونجا لاعب الزمالك السابق عدم الرد ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي أو من ممثليه القانونيين بشأن هذه الاتهامات، كما لم تُعلن الجهات المختصة نتائج نهائية للتحقيقات أو أي أحكام قضائية مرتبطة بالواقعة.

ابتزاز

قال محامي دونجا عبر تصريحات صحفية: موكلي تعرض لحملة تشويه بسبب رفضه ابتزازات مالية

إشاعات

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بعد ضم دونجا لقائمة المونديال: دونجا لم تتم إدانته في الواقعة المزعومة وهي في حكم الإشاعات.. وما تم تداوله قد يثبت عدم صحته في نهاية المطاف

رد الزمالك

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك:

لم يصلنا محضر أو بلاغ رسمي ضد اللاعب خلال فترة وجوده معنا

تابع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك:

ماعنديش أي معلومة عن مزاعم تعدي لاعب سابق بالزمالك على فتاة تحمل جنسية إيطالية.

طلبات محامي الفتاة

أعلن محامي الفتاة الإيطالية صاحبة مزاعم تعرضها للتعدي من لاعب شهير عن تقدمه يطلب استجواب اللاعب الشهير واستدعاء الشهود وفحص الكاميرات واستجواب سائق السيارة الاوبر



دونجا في المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو المقبلين.

جاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

محمد هاني

طارق علاء

حمدي فتحي

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

كريم حافظ

مروان عطية

مهند لاشين

نبيل عماد دونجا

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

مصطفى عبد الرؤوف زيكو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

هيثم حسن

محمد صلاح

عمر مرموش

حمزة عبد الكريم

بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبدالله .