الاتحاد السكندري يعلن إصابة دونجا بكسر مضاعف في قصبة الساق

أعلن مجلس إدراة نادي الاتحاد السكندري إصابة محمد عبد العاطي "دونجا"، خلال مباراة الفريق أمس أمام غزل المحلة بكسر مضاعف في قصبة الساق.

وحقق غزل المحلة الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون ر في اللقاء الذي جمع بينهما الآن بإستاد غزل المحلة ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم الفار هدف التقدم لغزل المحلة عن طريق رشاد العرفاوي في الدقيقة 24 بداعي وجود لمسة يد على لاعب المحلة .

وأحرز إسلام أرموشة هدف التقدم لغزل المحلة في الدقيقة 90 من هجمة منظمة من الجبهة اليمنى سددها أرضية على يسار محمود جنش لتسكن الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الـ33 في المركز العاشر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود علاء، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: محمد توني، محمود دونجا، محمود عماد.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيمانويل إيبوكا، محمد مجدي أفشة.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، موري توريه

الوسط: معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو

الهجوم: محمود صلاح، جيمي موانجا