وزير الرياضة يهنئ أبناء التنمية الشبابية لتمثيلهم مصر في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

تقدم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ، بالتهنئة إلى 6 لاعبين من أبناء مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، بعد اختيارهم للانضمام إلى صفوف منتخب مصر للكاراتيه المشارك في بطولة البحر المتوسط المقامة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أفريقيا بالجزائر وبطولة العالم ببولندا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن انضمام هذا العدد من لاعبي مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول إلى صفوف المنتخب الوطني يمثل ثمرة لجهود الوزارة في اكتشاف ورعاية وصقل المواهب الرياضية داخل مراكز الشباب، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

ويمثل منتخب مصر من أبناء مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول كل من فهد ممدوح سالم في وزن 52 كجم ناشئين، وأحمد حسام ومعاذ أحمد في وزن 55 كجم شباب، وعمر علاء صلاح وسعيد عبد الفتاح في وزن 61 كجم شباب، بالإضافة إلى جنا إيهاب في وزن 53 كجم فتيات.