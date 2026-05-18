وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع نظيره الفنلندي ميكا بوتالا، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجالي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطوير البرامج الشبابية، والتعاون في إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية، إلى جانب دعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف تمكين الشباب، فضلًا عن بحث فرص الشراكة بين المؤسسات الرياضية في مصر وفنلندا.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف الدول، والاستفادة من التجارب الرائدة في تطوير المنظومة الرياضية والشبابية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة في الاستثمار بالشباب وبناء الإنسان.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الفنلندي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر في دعم قطاعي الشباب والرياضة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالتطور الكبير في البنية التحتية الرياضية المصرية، وقدرة مصر على استضافة البطولات والفعاليات الدولية الكبرى.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، لبحث تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شباب ورياضيي البلدين.