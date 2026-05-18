نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل قرار مراجعة كتب مقررات البكالوريا المصرية

نائب وزير التربية والتعليم
نائب وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد  الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة البكالوريا الدولية IBO ، لمراجعة كتب مقررات البكالوريا المصرية ، مشددا على أن هذه الخطوة شديدة الأهمية

وقال نائب وزير التربية والتعليم : إن الكتب تم تأليفها من زملائنا خبراء المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وستقوم مؤسسة البكالوريا الدولية بمراجعة المحتوى والأطر العلمية وطرق التقييم في تلك المناهج بما يحقق مستهدفات التعليم المصرية والاعتراف الدولي عالي المستوى بها

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : يعكس هذا سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمنح التعليم المصري اعترافاً دوليا مهما ضمن استراتيجيتها الأساسية

وأخيرا قال نائب وزير التربية والتعليم : أنه من الجدير بالذكر أن هناك خطوات مماثلة تتم بوتيرة متسارعة في التعليم الفني ، توجت بإفتتاح ١٠٠ مدرسة إيطالية فنية تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية (المسمى الجديد لشهادة الدبلوم) بالإضافة لشهادة فنية إيطالية ستبدأ العمل في العام الدراسي القادم ٢٠٢٦-٢٠٢٧ 

وكان قد قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، وذلك لمراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم التي تقوم عليها عدد من الكتب الدراسية المُطورة ضمن نظام البكالوريا المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي، مع الحفاظ على الطابع والخصوصية الخاصة بالنظام التعليمي المصري.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة عالميًا، ويزود الطلاب ليس فقط بالمعرفة، بل بالمهارات والقيم والكفاءات اللازمة للمستقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن هذا الاتفاق يعكس تنامي انخراط مصر مع أبرز المؤسسات والمنظمات التعليمية الدولية، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز جودة المناهج، ونظم التقييم، وتنمية قدرات المعلمين، وتحسين مخرجات الطلاب عبر مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

 إلتزام مصر ببناء نموذج حديث للتعليم الثانوي

وتعكس هذه الاتفاقية إلتزام مصر المستمر ببناء نموذج حديث للتعليم الثانوي يتوافق مع المعايير الدولية، مع بقائه راسخًا في الهوية الوطنية، والدقة الأكاديمية، والأولويات الوطنية للسياسة التعليمية.

مراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية

وبموجب اتفاقية التعاون، ستقوم مؤسسة البكالوريا الدولية بمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية، بهدف تعزيز ممارسات التدريس والتعلم وتقييم الطلاب بما يتماشى مع المبادئ التعليمية المعترف بها دوليًا.

ويمثل نظام شهادة البكالوريا المصرية إصلاحًا وطنيًا يهدف إلى إعداد الطلاب لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل الحديث، حيث يركز النظام على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليل، والفهم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والتواصل، والمسؤولية الأخلاقية، والتعلم التطبيقي.

