ميكروباص الرعب بالشرقية .. كواليس مثيرة في إنقاذ طفلة من الخطف

شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية واقعة أثارت اهتمام الأهالي داخل ميكروباص، بعدما اشتبه الركاب في وجود حالة غموض تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت بصحبة سيدة لا تربطها بها اي صلة.

وبدأت التفاصيل عندما لاحظ الركاب أن الطفلة كانت تحمل لوحة رسومات وتبدو عليها علامات الحيرة والارتباك، ما دفعهم للتساؤل عن سبب وجودها في هذه الحالة. وأثناء الاستفسار، قالت الطفلة باكية إنها «تايهة ولا تعرف اين تذهب»، وهو ما زاد من قلق المتواجدين داخل السيارة.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن السيدة المرافقة للطفلة بدت في حالة ارتباك، ولم تقدم أي توضيحات بشأن علاقتها بها أو سبب تواجدها معها، الأمر الذي زاد من حالة الشك داخل الميكروباص.

وتطور الموقف إلى توتر بين بعض الركاب والسيدة، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي لتهدئة الأجواء والسيطرة على الوضع حتى لا يتفاقم.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت متواجدة بأحد الدروس بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، فيما تبين أن السيدة استدرجت الطفلة بهدف سرقة حلقها الذهبي.

وفي النهاية، تمكن الأهالي من احتواء الموقف، وتم التحفظ على السيدة والطفلة لحين عرض الواقعة على الجهات الأمنية المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.