برلمانية تطالب بإلزام المنقبات بكشف الوجه قبل دخول المستشفى

أكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار واقعة اختطاف طفلة من أحد المستشفيات، مشيرةً إلى أنه بجهود وزارة الداخلية تم استعادة الطفلة، موضحةً أن مثل هذه الوقائع ليست منتشرة في مصر، وإنما تظل حالات فردية.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها اقترحت إجراء تحليل DNA لكل طفل، بحيث يثبت هوية الطفل بشكل دقيق، على غرار بصمة القدم التي تُسجل حاليًا في شهادات الميلاد.

ولفتت إلى أن هذا المقترح يهدف إلى الحفاظ على الأنساب، وأن يكون تحليل الـDNA شرطًا أساسيًا وإلزاميًا ضمن إجراءات ما قبل الزواج، بهدف حماية الأطفال وضمان إثبات الهوية.

دخول المنقبات

كما أشارت إلى ضرورة وضع إجراءات تنظيمية تتعلق بدخول المنقبات إلى المستشفيات، قائلة: «يجب التأكد من كشف الوجه لأي سيدة تدخل المستشفى»، مع ضرورة تطبيق بصمة العين للعاملين داخل المستشفيات، لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له.