رسميا.. تراجع سعر الريال السعودي في البنوك يوم الأحد

انخفضت أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في ختام اليوم الأحد 19 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 19-4-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.81 جنيه.

سعر البيع: 13.84 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.75جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.79 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.72جنيه.

سعر البيع: 13.79 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.71جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 15-4-2026 :

سعر الشراء: 13.71جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد 19-4-2026:

سعر الشراء: 13.43جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 19-4-2026 :

سعر الشراء: 13.33جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 19-4-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 13.77جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.81جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.79جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13.75جنيه.