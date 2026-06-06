الخبز خارج أي تعديل.. نائب: الدولة تتجه لتطبيق شرائح في الدعم

قال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الدعم يشهد حاليًا مناقشات موسعة تستهدف تطويره وإعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأوضحت “محسب” خلال برنامج كلمة أخيرة، أن الاتجاه العام داخل النقاشات البرلمانية والحكومية يتجه نحو إعادة تنظيم منظومة الدعم عبر آليات أكثر كفاءة، مع دراسة تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستوى الدخل والاحتياج، بما يضمن تحسين كفاءة توجيه الدعم دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه التوجهات لا تستهدف تقليل الدعم، وإنما إعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر احتياجًا ستظل المستفيد الأكبر من أي تطوير في المنظومة، بينما تتم مراجعة مستويات الدعم لباقي الشرائح وفق معايير اقتصادية واضحة.

وشددت النائب إيمان محسب على أن الخبز سيظل خارج أي تعديل أو نقاش ضمن منظومة الدعم، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم ركائز الدعم الأساسية التي لا يمكن المساس بها في أي إصلاحات مقبلة.