كوب لبن آمن لكل مصري.. قرارات عاجلة من الزراعة لتطوير المنظومة بالكامل

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل النهوض بصناعة الألبان وتطويرها، ودعم كافة أطراف المنظومة الإنتاجية، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ومصانع منتجات الألبان، ومراكز تجميع الألبان.

وأكد فاروق خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة هو ضمان وصول "كوب لبن صحي وآمن ونظيف" لكل مستهلك مصري، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية في كافة مراحل الإنتاج والتجميع والتداول.

وشدد وزير الزراعة على التزام الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لقطاع الألبان، مع التركيز بشكل خاص على دعم صغار المربين، وتحسين سلالات الماشية ورعايتها بيطرياً، مشيرا إلى الاستمرار في مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان وتأهيلها للحصول على الشهادات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين دخل المنتجين الصغار.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحفيز والتوسع في الاستثمار المحلّي والأجنبي في قطاع صناعة الألبان ومنتجاته، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتجين، لافتا إلى أن تطوير سلاسل الإنتاج يهدف أيضاً إلى تعزيز التنافسية الخارجية للمنتج المصري وفتح آفاق تصديرية جديدة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على التزام الهيئة التام بتوفير الدعم الفني وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن تطبيق المعايير المعتمدة في مراكز تجميع وتصنيع الألبان، يعد خطوة حاسمة لرفع تنافسية المنتج المصري وتمكينه من النفاذ والتوسع في الأسواق التصديرية العالمية.