قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر إلهام للأجيال.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة
الكونغو: فيروس إيبولا يحصد أرواح 930 شخصا من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: استمرار وزارة الصحة في توزيع الكميات الكاملة من ألبان الأطفال المدعمة دون أي نقص أو تقليص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار وزارة الصحة والسكان في صرف الكميات المقررة كاملة من ألبان الأطفال المدعمة على جميع منافذ الصرف، دون أي نقص أو تقليص.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول تقليص الكميات المدعمة بزعم ترشيد الإنفاق، مؤكدة أن التوزيع يسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن الكميات المتوافرة حاليًا تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، بما يلبي كل الاحتياجات الفعلية للمستحقين.

وأضافت الوزارة أنها تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تغطية كاملة لمنظومة الصرف، وفي هذا السياق، أصدرت منشورًا رسميًا في بداية العام الجاري يقضي بصرف اللبن المدعم لحالات التوائم المتعددة.

وأشارت إلى تطوير منظومة الصرف بشكل جذري من خلال تسجيل المستحقين إلكترونيًا، والربط الإلكتروني مع منظومة قيد المواليد والوفيات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة أعلى وعدالة تامة.

كما تضم منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة حاليًا أكثر من 1235 منفذ صرف موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نحو 300 لجنة مميكنة لتقييم الحالات، مما يعزز من سرعة ودقة الوصول إلى المستفيدين، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أقرب منفذ صرف من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتوفير الدعم اللازم لصحة أطفال مصر، ووضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

صورة من الجنازة

وصول جثمان والد زوجة عمرو سلامة تمهيدا لصلاة الجنازة

اسبانيا

شوبير: إسبانيا لقنت الأرجنتين درسًا في الكرة.. وفازت غصب عن الحكم وفيفا

الراحل هاني شنودة

كلمات مؤثرة من هاني شنودة عن النبي محمد قبل رحيله

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد