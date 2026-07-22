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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين العربية للتصنيع والوادي الجديد لتنفيذ مشروعات في النقل والبيئة والبنية التحتية

تعاون بين العربية للتصنيع والوادي الجديد لتنفيذ مشروعات في النقل والبيئة والبنية التحتية والفصول الذكية
تعاون بين العربية للتصنيع والوادي الجديد لتنفيذ مشروعات في النقل والبيئة والبنية التحتية والفصول الذكية
كريم الخطيب

تواصل الهيئة العربية للتصنيع تعزيز أوجه التعاون مع كافة المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة.

في هذا الإطار، كانت مباحثات اللواء مهندس مختار عبد اللطيف  رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

تلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة

تناولت  المباحثات، بحث الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد ومنها تصنيع وتدبير سيارات مشروعات تشغيل الشباب بأشكالها المتنوعة والمتطورة وتطوير البنية التحتية وتجهيزات الفصول الذكية  ومشروعات حماية البيئة، كمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتصنيع أفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتي وماكينات المخلفات الزراعية، ومعالجة وتنقية المياه والصرف الصحي، ووسائل النقل صديقة البيئة وتدوير الأجهزة الإلكترونية والأخشاب وتطوير المعدات الميكانيكية بأحياء ومراكز المحافظة والعديد من مشروعات التنمية الشاملة.


وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع  أنه تم مراجعة آخر مستجدات  تصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF  من سعف النخيل واجراءات تأسيس الشركة العربية لصناعة الأخشاب المضغوطة وذلك بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع و محافظة الوادي الجديد  وبالتنسيق مع جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحقيق الإستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل.


وأوضح أن انتاج المصنع الجاري تأسيسه يساهم بدور إيجابي فعال  في توفير العملة الصعبة من استيراد الخشب المضغوط من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلي من  المنتجات الخشبية المختلفة، مشيرا أن هذه الصناعة تعتمد علي الخامات الموجودة محليا بالكامل بمحافظة الوادي الجديد.


من جانبها، أشادت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالامكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع  وجميع أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، مُشيرة إلى تميز الهيئة بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية. 


وأكدت على أهمية تضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسستنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع  وتلبية كافة المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على دعم مشروعات وخطط التنمية بالمحافظة .

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