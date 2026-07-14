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رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات "حياة كريمة 1" بأسيوط
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات "حياة كريمة 1" بأسيوط
كريم الخطيب
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تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يرافقه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" التي تنفذها مصانع وشركات الهيئة بعدد من قرى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز.

توجيهات بسرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز المشروعات، وضمان دخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشملت الجولة متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ديروط، وأسيوط، والفتح، وصدفا، حيث اطلع على نسب التنفيذ، ووجه بتكثيف الأعمال ومواصلة التنسيق مع الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

متابعة المشروعات عن بُعد بكاميرات مراقبة

ووجه رئيس الهيئة بتعزيز منظومة متابعة مشروعات "حياة كريمة 1" عن بُعد، من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ لحظة بلحظة، وسرعة رصد أي تحديات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

حوار مع فرق التنفيذ

وخلال الزيارة، أجرى اللواء مختار عبد اللطيف حوارًا مفتوحًا مع المهندسين والعمال والمقاولين والشركات المنفذة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المقررة، مع استمرار المتابعة الميدانية والدورية حتى الانتهاء من المشروعات ودخولها حيز التشغيل.

بحث التعاون مع محافظة أسيوط

وعلى هامش الجولة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع محافظ أسيوط، لبحث سبل الاستفادة من الإمكانات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع في تلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بالمحافظة، بأسعار تنافسية ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما أعرب رئيس الهيئة عن تقديره لمحافظ أسيوط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مثمنًا تعاونهم في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة المواطنين.

تنفيذ 2716 مشروعًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تسخير جميع الإمكانات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، لتذليل أي معوقات وضمان سرعة التنفيذ.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المبادرة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لضمان إنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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