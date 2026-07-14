وظائف خالية برواتب تبدأ من 16 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه شهريا

يتزايد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بمتابعة الوظائف الجديدة التي تعلنها الجهات الحكومية والمنصات الرسمية، خاصة في ظل استمرار وزارة العمل في طرح فرص توظيف متنوعة ضمن نشرة التشغيل الدورية لشهر يوليو 2026، إلى جانب الوظائف المتاحة عبر بوابة «فرصنا»، التي توفر فرصا للشباب والخريجين برواتب تنافسية في مختلف التخصصات.

وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل متخصصة بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم (عمارات العبور)، برواتب شهرية تبدأ من 12 ألفا و800 جنيه، وتصل إلى 16 ألف جنيه، وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

التخصصات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:

مهندس ميكاترونكس براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مهندس ميكانيكا براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

فني ميكانيكا براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة 5 سنوات.

فني كهرباء براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة 5 سنوات.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط للراغبين في التقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

توافر الخبرة العملية المطلوبة لكل تخصص.

طريقة التقديم

دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى التواصل عبر الرقم 01227845174، مؤكدة أن هذه الوظائف تأتي ضمن جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية في قطاع الخدمات المتخصصة.

وظائف للمهندسين برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه

وفي السياق نفسه، أعلنت شركات من خلال بوابة «فرصنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر عدد من الوظائف الهندسية في محافظات مختلفة، برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه شهريا، إلى جانب مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، والسكن، وبدلات الانتقال، واحتساب ساعات العمل الإضافية.

مهندس ميكانيكا

أعلنت شركة للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن حاجتها إلى مهندس ميكانيكا للعمل بدوام كامل.

واشترطت الشركة حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة القوى الميكانيكية، مع خبرة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وإجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

ويتراوح عمر المتقدم بين 27 و35 عاما، بينما يصل الراتب إلى 20 ألف جنيه شهريا، مع توفير مواصلات، ووجبة يومية، وتأمينات اجتماعية وصحية، إضافة إلى احتساب ساعات العمل الإضافية.

مهندس عقود

كما أعلنت شركة بمدينة نصر عن حاجتها إلى مهندس عقود، بشرط الحصول على بكالوريوس الهندسة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 28 و55 عاما، بينما يتراوح الراتب الأساسي بين 50 ألفا و75 ألف جنيه شهريا، مع توفير السكن، والتأمينات الاجتماعية، واحتساب ساعات العمل الإضافية.

مهندس معماري

وأعلنت إحدى الشركات بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة عن توافر فرصة عمل لشغل وظيفة مهندس معماري تصميم.

واشترطت الشركة حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة المعمارية، مع خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح الراتب بين 20 ألفا و22 ألف جنيه شهريا، مع احتساب ساعات العمل الإضافية، بينما تشمل المهام إعداد التصميمات المعمارية والداخلية ثنائية وثلاثية الأبعاد (2D و3D)، وإعداد لوحات Shop Drawings التفصيلية للأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة والجبس بورد وتقسيمات السيراميك.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت بوابة «فرصنا» أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة، ومعرفة شروط كل وظيفة، ثم تسجيل البيانات وإرسال السيرة الذاتية مباشرة عبر المنصة، بما يضمن سهولة الوصول إلى فرص العمل المناسبة في مختلف المحافظات.