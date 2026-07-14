مهدد بـ الحبس.. القصة الكاملة لـ حادث سيارة عدي الدباغ مهاجم الزمالك

تعرض اللاعب الفلسطينى الدولى عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول الكروى نادي الزمالك، لحادث سير بالسيارة أدى إلى تحطمها.

وقام مهاجم الزمالك بتأجير سيارة مرسيدس من معرض سيارات بالقاهرة وسافر بها للساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف.

وخلال قيادته للسيارة تعرض لحادث أدى لتلفيات كبيرة بها وطلب صاحب المعرض الحصول على ثمنها.

وحرر صاحب المعرض محضرا ضد مهاجم الزمالك وأقر اللاعب بمسئوليته وسدد جزء من ثمن السيارة بلغ 700 ألف جنيه.

وطالب صاحب المعرض بباقى ثمن السيارة واللاعب لا يرد على اتصالاته الهاتفية ما أدي إلى لجوئه مجددا للقانون للحصول على باقى ثمن السيارة.

قضايا متبقية على الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية

واقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

ويتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.