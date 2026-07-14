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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هذه الفئات لها حق الحصول على الخدمة الطبية مجاناً مهما كانت التكلفة

نفقة الدولة
نفقة الدولة
عبدالصمد ماهر
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تأتي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال وزارة الصحة والسكان بقطاعاتها المختلفة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على رأس الأولويات التي يبحث عنها المواطنون، ومن خلال التقرير التالي نرصد الفئات التي لها حق الحصول على تلك الخدمات مجاناً. 

العلاج نفقة الدولة  

 الحق في العلاج من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور، وتسعى الدولة لإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، ومن الفئات المستفيدة من العلاج على نفقة الدولة المواطنون غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، أو التأمين الصحي الشامل، ويتم هذا الإجراء من خلال التوجه إلي المستشفى، وبعد تقرير  الطبيب المعالج يتم عمل «تقرير لجنة ثلاثية» ورفعه على الشبكة القومية للمجالس الطبية المتخصصة تمهيداً لعرضه على اللجان المختصة للحصول علي الموافقة وإصدار التقرير. 

 

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات العلاج  على نفقة الدولة 

تقرير اللجنة الثلاثية 

1- صورة البطاقة على الوجهين.
2- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من أحد مستشفيات تقديم الخدمة.
3- تقرير طبي.
4- أبحاث وتقارير حديثة.

 

كيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة

  • التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.
  • يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.
  • يتم إرسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
  • يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع  ويقوم بملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
  • تتم معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا، ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
  • يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.
  • يقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

 

التأمين الصحي «القديم» 

 يحق للمواطن المشمول بمظلة التأمين الصحي بالحصول على الخدمات الطبية سواء الإجراءت الطبية أو العلاجية من خلال التوجه إلى أحد مستشفيات التأمين الصحي التابعة للفرع المتعاقد معه، فعلى سبيل المثال المتعاقدون مع فرع محافظة القاهرة يتم التحويل والحصول على الخدمات من خلال المستشفيات التابعة للفرع، وفي حال الحاجة إلى تحويل لمستشفى آخر أو في حالات يتم عمل لجنة والحصول على تحويل من الفرع التابع له. 

 التأمين الصحي الشامل 

 ويحق لتلك الفئة من المواطنين المشمولين بمظلة التأمين الصحي الشامل والمسددين للاشتراكات عن المدد السابقة الحصول على الخدمات من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية للمنتفع أو الاتصال بالخط الساخن لحجز موعد والحصول على الخدمة، حيث يتم تقديم الخدمات آليا عقب إجراء الكشف الطبي. 

العلاج نفقة الدولة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة الصحة والسكان

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