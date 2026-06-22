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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يعلن دعمه للموازنة الجديدة ويطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب
الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروعي الموازنة الجديدة، وخطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.

وأشار أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة الجديدة، إلى أن وزارة المالية أسرعت في التطوير الكلي للمالية العامة، فضلا عن الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، قائلا: والأمل أن يظهر التطبيق العملي في العام المالي المقبل.

وأوضح أن وزارتي المالية والتخطيط، يأخذان في الاعتبار إدارة المخاطر، مؤكدا أن تم التوسع في ملفات الذكاء الاصطناعي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التأشيرات في الموازنة لا يوجد بها أي مخالفات دستورية.

وطالب بتعزيز الموارد المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا عديدة ضد وزير الصحة لإلغاء القرارات السلبية في هذا الشأن.

وأوضح أنه نم إنشاء دائرة في محكمة القضاء الإداري تسمي دائرة العلاج على نفقة الدولة.

الدكتور صلاح فوزي مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية 20262027 لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية موازنة البرامج والأداء

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