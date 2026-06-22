نائب يعلن دعمه للموازنة الجديدة ويطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروعي الموازنة الجديدة، وخطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.

وأشار أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة الجديدة، إلى أن وزارة المالية أسرعت في التطوير الكلي للمالية العامة، فضلا عن الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، قائلا: والأمل أن يظهر التطبيق العملي في العام المالي المقبل.

وأوضح أن وزارتي المالية والتخطيط، يأخذان في الاعتبار إدارة المخاطر، مؤكدا أن تم التوسع في ملفات الذكاء الاصطناعي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التأشيرات في الموازنة لا يوجد بها أي مخالفات دستورية.

وطالب بتعزيز الموارد المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا عديدة ضد وزير الصحة لإلغاء القرارات السلبية في هذا الشأن.

وأوضح أنه نم إنشاء دائرة في محكمة القضاء الإداري تسمي دائرة العلاج على نفقة الدولة.