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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أشرف حاتم يشيد بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة

النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب
النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيدًا بما تضمنه من ملاحظات وتوصيات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

وأشار حاتم إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية في الموازنة، من بينها زيادة مخصصات قطاع الصحة بأكثر من 30%، وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بأكثر من 20%، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا لدعم القطاعات الحيوية.

ولفت  حاتم إلى وجود ملاحظات تتعلق بعدم إتاحة بعض المخصصات المقررة خلال النصف الثاني من العام المالي، مؤكدًا ضرورة معالجة هذا الأمر لضمان كفاءة التنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الاهتمام بالقطاع الوقائي في الصحة، وتحويل المبادرات الرئاسية الناجحة إلى برامج مستدامة، مع توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تم البدء في تنفيذها.

كما دعا إلى التركيز على التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري قبل البنية التحتية، مع تحسين دخل الفريق الصحي، وإعداد لائحة موحدة للعاملين بالقطاع الصحي بما يحقق العدالة ويعزز كفاءة الأداء.

وأشارة إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهي توصية مطروحة منذ سنوات، مؤكدًا ضرورة تفعيلها بشكل فعلي، خاصة في قطاع التعليم الجامعي.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 20262027 المبادرات الرئاسية الناجحة برامج مستدامة القطاع الوقائي الصحة

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