التخطيط: نستهدف وصول الناتج المحلي في الموازنة الجديدة إلى 24.5 تريليون جنيه

قال أحمد رستم وزير التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، تفضلت بملاحظات لنا ردود عليها سنضعها في المضبطة .

وأضاف ردا على تعليقات النواب على أرقام الموازنة وخطة التنيمة الاقتصادية :" هناك أرقام أثيرت في عدد من المداخلات ، منها أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، ويحكمنا فيها قواعد ثابتة يتم عليها حساب الناتج المحلي الإجمالي ".

وتابع "رستم" :" الناتج الإجمالي بنحسبه باجمالي الاستهلاك و الاستثمار الحكومي و الانفاق الحكومي ، و نضيف له صافي الصادرات و الواردات ، و هي طريقة متعارف عليها دوليا و احنا اللي حطينه ".

وقال:" بالنسبة للادخار هو رقم نشتقه من حساب الناتج المحلي الإجمالي ، ونستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة 24,5 تريليون جنيه و هذا الرقم تم دعمه بأسانيد مبنية على أساس علمي ".

و أضاف : بالنسبة للانفاق على التعليم والصحة ، زودنا مخصصات التعليم بنسبة 25 % للعام المالي الجديد ، و زودنا الصحة 39,5 % زيادة في معدلات الاستثمار في التعليم و الصحة.