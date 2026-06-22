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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التخطيط: نستهدف وصول الناتج المحلي في الموازنة الجديدة إلى 24.5 تريليون جنيه

أحمد رستم وزير التخطيط
أحمد رستم وزير التخطيط
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال أحمد رستم وزير التخطيط  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ،  تفضلت بملاحظات لنا ردود عليها  سنضعها في المضبطة . 

وأضاف ردا على تعليقات النواب على أرقام الموازنة وخطة التنيمة الاقتصادية :" هناك أرقام أثيرت في عدد من المداخلات ، منها أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، ويحكمنا فيها قواعد ثابتة يتم عليها حساب الناتج المحلي الإجمالي ". 

وتابع "رستم" :" الناتج الإجمالي  بنحسبه باجمالي الاستهلاك و الاستثمار الحكومي و الانفاق الحكومي  ، و نضيف له صافي الصادرات و الواردات ، و هي طريقة متعارف عليها دوليا و احنا اللي حطينه ". 

وقال:" بالنسبة  للادخار  هو رقم نشتقه من حساب الناتج المحلي الإجمالي ، ونستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة 24,5 تريليون جنيه و هذا الرقم  تم دعمه بأسانيد مبنية على أساس علمي ".

و أضاف : بالنسبة  للانفاق على التعليم والصحة  ، زودنا مخصصات التعليم بنسبة 25 % للعام المالي الجديد ، و زودنا الصحة 39,5 % زيادة في معدلات الاستثمار في التعليم و الصحة.

أحمد رستم وزير التخطيط الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب المضبطة

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