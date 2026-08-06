خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا لطلاب "سنة 2 بكالوريا" دفعة 2027 ، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2027 المقرر انطلاقه رسميا السبت الموافق 12 سبتمبر 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات "سنة 2 بكالوريا " في العام الدراسي 2027 سيتكون من 12 حتى 22 يونيو 2027 ، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

سنة 2 بكالوريا

جدير بالذكر أنه تبدأ سنوات شهادة البكالوريا الفعلية من السنة الثانية (الصف الثاني الثانوي)



وخلال هذه المرحلة، يختار الطلاب أحد المسارات الدراسية المتخصصة، بما يتوافق مع اهتماماتهم الأكاديمية، وخططهم المستقبلية. كما يجمع نظام الدراسة بشهادة البكالوريا بين دراسة المواد العامة المشتركة والمواد التخصصية وفقًا للمسار المختار، وتتدرج دراسة المواد التخصصية على النحو التالي:

العام الأول لشهادة البكالوريا: تشمل مادة تخصصية واحدة يدرسها الطلاب من المسار الذي تم اختياره.



العام الثاني لشهادة البكالوريا: يدرس الطلاب فيه مادتين من مواد التخصص، تمثلان الامتداد الأكاديمي، وجوهر التخصص المؤهل للالتحاق بالتخصص الجامعي المرتبط بالمسار.



مسارات البكالوريا المصرية



تتيح المسارات الدراسية التخصصية لشهادة البكالوريا المصرية للطلاب الفرصة لتوجيه رحلتهم التعليمية، بما يتوافق مع توجهاتهم الأكاديمية وطموحاتهم المستقبلية في الدراسة الجامعية.



ويتاح للطلاب الاختيار من بين أربعة مسارات صممت بعناية لتغطي مجالات معرفية متنوعة، بما يؤهلهم للالتحاق بطيف واسع من التخصصات الجامعية. كما تتميز هذه المسارات بالمرونة؛ حيث تضمن إكساب الطلاب مهارات متوافقة مع المتطلبات العالمية، والأنظمة التعليمية الدولية، بما يدعم مبدأ التعلم المستمر، والاستعداد لسوق العمل.



وبذلك، يعكس اختيار المسار التعليمي اهتمامات الطالب الأكاديمية، وتطلعاته المستقبلية، إذ يتيح كل مسار فرصة التعمق في مجموعة من المواد المرتبطة بمجال معرفي محدد.



ومع ذلك، فقد تمت مراعاة ذلك في تصميم هذه المسارات لتحقيق قدر أكبر من المرونة يسمح بمواكبة تطور اهتمامات الطلاب خاصة بعد دراستهم للمادة التخصصية الأولى في أول سنة دراسية من شهادة البكالوريا. ومن ثم، تتيح المنظومة إمكانية تغيير المسار، بما يمنح الطلاب فرصة لإعادة تقييم قدراتهم، وربطها بطموحاتهم المستقبلية بصورة أكثر دقة.



كما يعد الاختيار النهائي للتخصص جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ قرار الدراسة الجامعية، وامتدادًا طبيعيًّا لتحديد الاهتمامات المهنية.

الصف الأول الثانوي .. سنة أولى بكالوريا

يدرس الطالب مواد اساسية داخل المجموع وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الاجنبية والفلسفة والرياضيات والعلوم

كما يدرس الطالب مواد خارج المجموع الكلي وهي اللغة الاجنبية الثانية والرمجة والذكاء الاصطناعي و"التربية الدينية بنسبة نجاح 70%”

مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الطب وعلوم الحياة مادة واحدة متخصصة: الرياضيات أو الفيزياء.



بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة هى: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الطب وعلوم الحياة، يدرس الطلاب مادتي الأحياء (مستوى متقدم) والكيمياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية. إلى جانب ذلك يدرس الطلاب مادة عامة واحدة وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الهندسة وعلوم الحاسب مادة واحدة متخصصة: الكيمياء أو البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة وهى: اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الهندسة وعلوم الحاسب، يدرس الطلاب مادتي الرياضيات (مستوى متقدم) والفيزياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية إلى جانب ذلك، ويدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.



مسار الأعمال في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار إدارة الأعمال مادة واحدة متخصصة: إدارة الأعمال أو المحاسبة.



بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد

عامة وهى : اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الأعمال، يدرس الطلاب مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) والرياضيات كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الآداب والفنون في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الآداب والفنون مادة واحدة متخصصة: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبيةالأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الآداب والفنون يدرس الطلاب مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) والإحصاء كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية.

إلى جانب ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪ ، ولا تضاف للمجموع الكلي.