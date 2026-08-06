قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية بمطار القاهرة| فيديو
ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد
عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس
وسط التوترات العالمية.. ترامب يعلن تصنيع وشحن كميات كبيرة من الذخائر
خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟
لو وقفت أمامك السدود.. التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة
أخبار التكنولوجيا | واتساب يصلح أحد أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس
إسرائيل تعلن سقوط جنديين وإصابة 4 إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان
مؤسس تيليجرام يفجر مفاجأة عن سبب حذف التطبيق من متجر آبل
ما هي الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟.. وكيف نستعين بها في حياتنا؟
موعد المولد النبوي في مصر 2026.. صيغ الصلاة على الرسول لإحياء الذكرى المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجاح التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية بمطار القاهرة| فيديو

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

قدّم نادي ضباط المراقبة الجوية المصرية أرقى التهاني والإشادات إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بمناسبة النجاح الباهر لتجربة التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية الحديثة، والتي شملت مراقبة المنطقة، واقتراب مطار القاهرة، وبرج مراقبة مطار القاهرة الدولي.

 توفير كافة التسهيلات لإنجاح التجربة الرائدة

وأشاد النادي بالمجهودات الحثيثة والدعم الميداني المتواصل من قيادات القطاع، موجهاً الشكر والتقدير إلى الكابتن إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على توفير كافة التسهيلات لإنجاح التجربة الرائدة، وللكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية، لتميزه في إدارة التنسيقات والترتيبات بين كافة القطاعات.

كما ثمن النادي التواجد الميداني والدعم المستمر من قيادات قطاع الأمن الوطني بالمطار خلال فترة التشغيل التجريبي، مما أسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وجه النادي إشادة خاصة لـ "رجال الميدان" من ضباط المراقبة الجوية لاحترافيتهم العالية في التعامل مع الأنظمة الجديدة وتأمين المجال الجوي المصري، وضمان انسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي دون تسجيل أي تأخير، إلى جانب جهود رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة ودقة تدفق البيانات، بالإضافة إلى قطاعات التشغيل والصيانة، التنمية الإدارية، والقطاع المالي بكافة قطاعات الشركة.

وأكد نادي ضباط المراقبة الجوية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز أعلى معايير ومستويات السلامة الجوية داخل المجال الجوي والمطارات المصرية.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة ضباط المراقبة الجوية خدمات الملاحة الجوية الرادارية الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

جانب من الحادث

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

هيونداي توسان 2027

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد