نجاح التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية بمطار القاهرة| فيديو

قدّم نادي ضباط المراقبة الجوية المصرية أرقى التهاني والإشادات إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بمناسبة النجاح الباهر لتجربة التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية الحديثة، والتي شملت مراقبة المنطقة، واقتراب مطار القاهرة، وبرج مراقبة مطار القاهرة الدولي.

توفير كافة التسهيلات لإنجاح التجربة الرائدة

وأشاد النادي بالمجهودات الحثيثة والدعم الميداني المتواصل من قيادات القطاع، موجهاً الشكر والتقدير إلى الكابتن إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على توفير كافة التسهيلات لإنجاح التجربة الرائدة، وللكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية، لتميزه في إدارة التنسيقات والترتيبات بين كافة القطاعات.

كما ثمن النادي التواجد الميداني والدعم المستمر من قيادات قطاع الأمن الوطني بالمطار خلال فترة التشغيل التجريبي، مما أسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وجه النادي إشادة خاصة لـ "رجال الميدان" من ضباط المراقبة الجوية لاحترافيتهم العالية في التعامل مع الأنظمة الجديدة وتأمين المجال الجوي المصري، وضمان انسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي دون تسجيل أي تأخير، إلى جانب جهود رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة ودقة تدفق البيانات، بالإضافة إلى قطاعات التشغيل والصيانة، التنمية الإدارية، والقطاع المالي بكافة قطاعات الشركة.

وأكد نادي ضباط المراقبة الجوية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز أعلى معايير ومستويات السلامة الجوية داخل المجال الجوي والمطارات المصرية.