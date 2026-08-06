حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

دخلت المؤثرة الشهيرة هانيفا، المعروفة بولعها الكبير بنادي ليفربول وتشجيعها الدائم للنجم المصري محمد صلاح، في حالة من التأثر الشديد عقب الإعلان عن انتقال قائد المنتخب المصري إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في خطوة أنهت واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الكروية.

وظهرت هانيفا في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تردد الهتاف الشهير الذي ارتبط باسم محمد صلاح طوال سنواته مع ليفربول، قبل أن تؤكد أنها لم تكن تتوقع أن تأتي لحظة الوداع بهذه السرعة، مشيرة إلى أن الجميع كان يعلم أن هذا اليوم سيأتي في نهاية المطاف، إلا أن الأمل في استمراره مع الفريق ظل حاضرًا حتى اللحظات الأخيرة.

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وأضافت أن خبر الرحيل كان أكثر إيلامًا مما تخيلت، مؤكدة أن انتقاله إلى طرابزون سبور شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، وأن عالم كرة القدم لا يتوقف عن تقديم الأحداث غير المتوقعة.

ووجهت المشجعة رسالة إلى جماهير النادي التركي، طالبتهم خلالها بالحفاظ على محمد صلاح وتقدير قيمته الكبيرة، مؤكدة أنهم لم يحصلوا على لاعب استثنائي فقط، بل على شخصية تقدم كل ما لديها داخل الملعب، وتقاتل من أجل الشعار الذي ترتديه، كما تحمل مسؤولية تمثيل وطنها بكل فخر في كل مباراة.

وأكدت أن صلاح كان دائمًا مثالًا للاحتراف والالتزام، وهو ما جعله يحظى بحب واحترام الجماهير في مختلف أنحاء العالم، وليس داخل إنجلترا فقط.

واختتمت هانيفا رسالتها بكلمات مؤثرة، أوضحت فيها أن محمد صلاح سيبقى واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، وأن الذكريات التي صنعها مع النادي ستظل خالدة في قلوب الجماهير لسنوات طويلة.

كما وجهت له رسالة شكر على كل ما قدمه خلال مسيرته، مؤكدة أن رحيله يمثل نهاية حقبة مميزة، لكنها ستظل تحتفظ بكل اللحظات التي رسم خلالها الابتسامة على وجوه عشاق النادي، متمنية له النجاح والتوفيق في تجربته الجديدة مع طرابزون سبور، وسط مشاعر امتزج فيها الحزن بالفخر بما حققه النجم المصري من إنجازات استثنائية.



