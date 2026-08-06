قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط جديد.. منتخب مصر للسيدات يودع كأس الأمم الإفريقية بثلاث هزائم
محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات
ضبطت أطراف المشاجرة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو بلطجة الحوامدية
تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.. الجيش الإسرائيلي يطالب برد "أكثر حزمًا" في لبنان
الدعاء الذي لا يرد.. هذا النوع من الناس يستجيب الله دعاءهم فكن منهم
جاستن راسل: فوز الديمقراطيين بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي سيمثل ضربة لترامب تؤثر على مستقبله بالعامين المقبلين
مستني إيه؟.. 29 ألف طالب خلصوا تسجيل رغبات المرحلة الأولى
حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون
ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر
شكرا ليس لدي زوجة.. ياسين بونو يؤكد انفصاله عن إيمان خلاد والدة نجله
عقب هبوطه.. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الخميس
صدمة بالوسط الرياضي.. صاعقة برق تنهي حياة لاعب خلال مباراة في تايلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

دخلت المؤثرة الشهيرة هانيفا، المعروفة بولعها الكبير بنادي ليفربول وتشجيعها الدائم للنجم المصري محمد صلاح، في حالة من التأثر الشديد عقب الإعلان عن انتقال قائد المنتخب المصري إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في خطوة أنهت واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الكروية.

وظهرت هانيفا في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تردد الهتاف الشهير الذي ارتبط باسم محمد صلاح طوال سنواته مع ليفربول، قبل أن تؤكد أنها لم تكن تتوقع أن تأتي لحظة الوداع بهذه السرعة، مشيرة إلى أن الجميع كان يعلم أن هذا اليوم سيأتي في نهاية المطاف، إلا أن الأمل في استمراره مع الفريق ظل حاضرًا حتى اللحظات الأخيرة.

https://www.instagram.com/reel/Dbogh7cRT1m/?igsh=MWpmd3Rhejdqemg2aQ==

وأضافت أن خبر الرحيل كان أكثر إيلامًا مما تخيلت، مؤكدة أن انتقاله إلى طرابزون سبور شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، وأن عالم كرة القدم لا يتوقف عن تقديم الأحداث غير المتوقعة.

ووجهت المشجعة رسالة إلى جماهير النادي التركي، طالبتهم خلالها بالحفاظ على محمد صلاح وتقدير قيمته الكبيرة، مؤكدة أنهم لم يحصلوا على لاعب استثنائي فقط، بل على شخصية تقدم كل ما لديها داخل الملعب، وتقاتل من أجل الشعار الذي ترتديه، كما تحمل مسؤولية تمثيل وطنها بكل فخر في كل مباراة.

وأكدت أن صلاح كان دائمًا مثالًا للاحتراف والالتزام، وهو ما جعله يحظى بحب واحترام الجماهير في مختلف أنحاء العالم، وليس داخل إنجلترا فقط.

واختتمت هانيفا رسالتها بكلمات مؤثرة، أوضحت فيها أن محمد صلاح سيبقى واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، وأن الذكريات التي صنعها مع النادي ستظل خالدة في قلوب الجماهير لسنوات طويلة.

كما وجهت له رسالة شكر على كل ما قدمه خلال مسيرته، مؤكدة أن رحيله يمثل نهاية حقبة مميزة، لكنها ستظل تحتفظ بكل اللحظات التي رسم خلالها الابتسامة على وجوه عشاق النادي، متمنية له النجاح والتوفيق في تجربته الجديدة مع طرابزون سبور، وسط مشاعر امتزج فيها الحزن بالفخر بما حققه النجم المصري من إنجازات استثنائية.


 

محمد صلاح ليفربول طرابزون اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

تعليق غير متوقع من أسطورة ليفربول السابق حول انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

جانب من الحادث

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

هيونداي توسان 2027

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة عبر إنستجرام |شاهد

إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة

إطلالات من تصميمها.. أحدث ظهور لـ تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد