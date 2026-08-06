جاستن راسل: فوز الديمقراطيين بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي سيمثل ضربة لترامب تؤثر على مستقبله بالعامين المقبلين

قال جاستن راسل، المدير التنفيذي لمركز السياسة الخارجية العالمية بواشنطن، إنه من الصعب الجزم بما ستؤول إليه انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى وجود احتمال بأن يفوز الديمقراطيون بمجلسي الكونجرس، سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، مؤكداً أن ذلك سيمثل ضربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستنعكس آثاره على مستقبله خلال العامين المُقبلين.

وأضاف «راسل» خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب يعاني بالفعل من انخفاض في عدد مؤيديه، لافتاً إلى أنه، رغم قدرته على توجيه انتقادات للديمقراطيين في ملف الهجرة، فإنه يواجه في قضايا أخرى مستويات متدنية من التأييد لم تُسجل حتى خلال ولايته الرئاسية السابقة.

ارتكاب الديمقراطيين أخطاء سياسية

وتابع، أن الرئيس ترامب سيحاول التعويل على احتمال ارتكاب الديمقراطيين أخطاء سياسية أو إلحاق الضرر بأنفسهم، لافتًا، إلى أن ذلك قد يمثل فرصته، وإن كان قد لا يكون كافياً لمنعهم من الفوز بمجلسي الكونجرس.