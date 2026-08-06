إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة عبر إنستجرام |شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها خلال الاستمتاع بالأجازة الصيفية.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي..

وأطلت إيمان العاصي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب جينز وتوب جينز باللون الكحلى.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائماً تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الويفي الذي يبرز جمال أنوثتها.



